Uefa, Ceferin: "Pronti a giocare negli stadi vuoto, difficile finire ad ottobre"

La sezione sportiva del Corriere della Sera in edicola quest'oggi si apre con un'intervista al presidente della UEFA, Ceferin. "Pronti a giocare negli stadi vuoti" dice il numero uno del calcio europeo. "All’inizio sarà calcio virtuale - aggiunge il presidente Ceferin - ma nel tempo torneremo a vedere tribune piene. Meglio via a giugno, finire a settembre non si può".

C’è una deadline per terminare la stagione?

“No, stiamo valutando una serie di opzioni, sempre in base alle date per ripartire”.

Pensa si possa chiudere a settembre/ottobre o comunque entro il 2020?

“Difficile, peserebbe troppo sul calendario della stagione successiva”.