Ugolini: "Ci sarà incontro tra Ancelotti e la squadra. Ci vuole un segnale forte..."

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha commentato a Sky Calcio Club le ultime vicende in casa Napoli dopo la sconfitta contro il Bologna: "Cosa succede adesso a Napoli? Ci sarà un faccia a faccia tra Ancelotti e i suoi giocatori. Il tecnico è apparso contrariato per le risposte avute sul campo. In questo campionato bisogna dare un segnale forte. Tutti quanti si devono assumere le proprie responsabilità, saranno giorni di attesa aspettando il parere di De Laurentiis".