Ugolini elegge l'attaccante del decennio: "Lavezzi ha ridato entusiasmo ed avvicinato i tifosi"

Massimo Ugolini giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, eleggendo i migliori azzurri degli ultimi dieci anni del Napoli: "Per il centrocampo Marek Hamsik, perchè è l'uomo dei record ed il simbolo del Napoli targato De Laurentiis, un Napoli che ha saputo fare cose importanti. Per l'attacco, siccome io sono un sentimentale, dico Lavezzi: quello che ha rappresentato il Pocho, e quanto Lavezzi ha riavvicinato la gente al Napoli, ridando entusiasmo in quei anni, è una cosa che francamente merita di essere ricordata".