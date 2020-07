Ugolini: "Il Napoli ha ritrovato fiducia e condizione, col Barça ci sarà consapevolezza..."

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista della sfida di stasera tra Napoli ed Inter: "Con l'Inter sarà una grande partita, con gente che mastica la Champions da tempo, poi è ovvio che non può essere la stata partita che si giocherà con Barcellona anche per una questione di obiettivi. Il Napoli arriverà a Barcellona con la consapevolezza di giocare una partita seria ed importante, ha ritrovato fiducia e condizione, i segnali sono positivi. Puoi scivolare a Bergamo o a Parma, ma è una squadra sempre attaccata al pezzo".