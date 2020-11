Ugolini: "Lozano continua a crescere, è rinato! Mertens? Una statistica va interrotta..."

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha commentato il momento del Napoli ai microfoni dell'emittente satellitare: "E' tornato al gol Osimhen, Lozano continua a crescere ed è rinato. Mertens a secco da sette giornate di fila è una statistica che molto presto va interrotta e convince Gattuso di avere ancora ampi margini di miglioramento. E' inevitabile che in una piazza come Napoli sorga qualche critica quando non si gioca bene, ma era stato lo stesso Gattuso a stigmatizzare dopo prestazioni deludenti come quelle con Benevento e Rijeka".