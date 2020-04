Ugolini: "Non sarà facile portar via Fabiàn da Napoli, da capire le esigenze di Gattuso"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul destino di Fabiàn: "E' un giocatore su cui il Napoli ha investito tanto, bravo Giuntoli a bloccare l'acquisto anche con un sacrificio economico importante. E' stato un affare chiuso con la soddisfazione di tutti, però questo giocatore ora rappresenta un punto importante. La richiesta non può scendere sotto i 60/70 mln, ma bisognerà capire se il Napoli vorrà fare solo cash o sarebbe disposto ad accettare una contropartita tecnica, questo si capirà con le esigenze del club e di Gattuso. Non è una situazione che ora può essere definita. Non credo sarà facile portarlo via da Napoli, allo stesso tempo il Napoli è nelle condizioni migliori per gestire questa situazione".