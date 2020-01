Ugolini: "Petagna situazione da monitorare, la Spal a queste condizioni può resistere"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Petagna? E' una situazione che va osservata con grande cura, perchè poi a quel punto potrebbe subentrare l'interesse del Napoli per altri giocatori. Pinamonti? Per esempio lui ma non credo alla cifre che il Napoli sarebbe disposto a spendere ora per Petagna, ci sono dinamiche che si intrecciano sulla stessa trattativa. Non ci sono al momento sviluppi, se non l'impressione che a queste condizioni la Spal sembra in grado di resistere".