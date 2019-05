Ulivieri: "Con Sarri cambieranno i principi di gioco della Juve, ma non è detto che funzionino"

Renzo Ulivieri, presidente dell'associazione italiana allenatori, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sull'eventualità dell'approdo di Sarri sulla panchina della Juve: "Con Sarri possono cambiare i principi di gioco della Juventus, ma non è detto che questi principi funzionino in tutti gli ambienti, tutto dipende dai calciatori e da come li recepiscono. Il gioco viene fatto in base alle caratteristiche dei calciatori. Sarri dopo 3 anni aveva il diritto di cambiare, la Juve dopo 5 anni può decidere di cambiare allenatore, quello che stona è Gattuso che a Milano aveva fatto bene. Gattuso è un gran signore, ha grande volontà e il sudore ed il lavoro hanno sempre fatto parte della sua vita.

Inter-Empoli è stata la partita più bella dell’intero campionato, ma devo dire che anche contro la Juve l’Empoli si è espresso bene.

Di Lorenzo è un acquisto importante: per come vuole giocare Ancelotti, ci sta molto bene”.