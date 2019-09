Ulivieri difende la difesa azzurra: "I gol presi sono frutto di una scarsa condizione fisica"

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori: "Mi ha sorpreso la prima ora di un Napoli che ha sofferto troppo la Juventus.



Napoli con assetto tattico squilibrato? Sembrava un cantiere aperto sia per la qualità dei giocatori che per quanto riguarda Ancelotti. I goal presi sono frutto di una scarsa condizione fisica,.



Atteggiamento Douglas Costa? Sarebbe meglio evitare da parte di tutti questi gesti. Credo che un passo in avanti sul piano dell'educazione e del rispetto vada fatto.



Sorpresa del campionato? Non credo saranno tante. Magari il Sassuolo potrà essere la rivelazione del campionato. Bisognerà capire il percorso dell'Atalanta impegnata in più competizioni.



Italia - Armenia? Ha ragione Mancini a dire di non sottovalutare L'Armenia perchè settembre è un mese pericoloso per gli azzurri per via della scarsa condizione fisica".