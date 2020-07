Ulivieri elogia Gattuso: "Non è solo un motivatore, altissimo livello tecnico"

Renzo Ulivieri, ex allenatore del Napoli, parla a Marte Sport Live: “Quello post Covid è un altro campionato. Le squadre che inseguivano la Juve hanno fatto più fatica, alcune squadre hanno fatto molto bene come il Sassuolo o lo stesso Napoli. Il Napoli ha preso Gattuso e adesso sta giocando un buon calcio. E’ stata una partita di livello. Staremo a vedere cosa succederà: anche Stefano Pioli ha fatto una bella stagione con momenti difficili, Gattuso ha fatto grandissime cose. Non è soltanto un motivatore, ma un allenatore di alto livello tecnico”.