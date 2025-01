Ulivieri fa notare: "Senza Kvara il Napoli non sembra indebolito"

L'ex allenatore del Napoli e attuale presidente Assoallenatori, Renzo Ulivieri, è intervenuto a Radio Marte: “In Roma-Napoli c’è la sfida nella sfida tra due grandi allenatori, Ranieri e Conte. In una parola, Conte è un uomo forte e quindi un allenatore forte, che questa forza riesca a esplicarla nei giusti modi è vero. Ranieri ha un’altra struttura, ha altri modi ma è altrettanto forte. Si potrebbe pensare che sia uno solo esperto ma la sua mentalità è giovane. Il Napoli è una squadra solida che bada all’essenziale, però dopo un inizio, in cui ha pensato solo alla solidità, con il passare del tempo sta cercando lo spettacolo che in parte già si vede.

La Roma gioca ora con la mente libera, e questa è stata un’opera d’arte di Ranieri, che ha liberato la mente dei calciatori. Le coppe incidono eccome sulle prestazioni, è uno dei vantaggi che ha il Napoli. Ha tutte le settimane dove può allenare e il lavoro che sta facendo Conte si vede, c’è poco da fare. Senza Kvaratskhelia, a vedere le ultime gare, il Napoli non sembra indebolito. Se ci ricordiamo le prestazioni di Kvara con Spalletti allora oggettivamente gli azzurri sarebbero meno forti, ma nelle ultime gare non si è visto più quel tipo di calciatore”.