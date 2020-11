Ulivieri: "Gattuso l'uomo giusto per il Napoli, ha fatto cose eccezionali"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso l'uomo giusto per il Napoli? Secondo me si, Rino ha fatto cose eccezionali. Per stare sulla panchina del Napoli bisogna essere bravi allenatori ma anche bravo come uomo, Rino ha entrambe le cose".