Ulivieri: "Gattuso non è soltanto un motivatore, il Napoli squadra coordinata..."

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, ha parlato a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: “Anticipare gli orari? Non capisco quale sarebbe il problema tra le 21.45 e le 21.15. Bisognerà trovare un accordo, vedremo cosa succederà. Gattuso? E’ un uomo eccezionale, ma è bravo anche dal punto di vista tecnico. Non è soltanto un motivatore, non dobbiamo tralasciare le sue capacità di allenatore. E’ molto moderno: il Napoli non ha soltanto volontà e voglia di battersi, ha tecnica e fa bene i movimenti. E’ una squadra molto coordinata”.