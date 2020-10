Ulivieri: "Giusto che Gattuso usi due moduli, a Coverciano spingiamo per questo..."

A “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori: “Il problema Covid esiste. La Figc e la Lega devono studiare regole per salvaguardare la regolarità e la competitività del campionato. Bisogna usare il buon senso”.

Sulla possibilità che Gattuso possa utilizzare due moduli per il Napoli, Ulivieri ha detto che “è una scelta giusta. Anzi, noi nel corso di Coverciano, spingiamo gli allievi ad allargare gli orizzonti sempre di più”.

Gattuso e Pirlo, soprattutto, sono arrivati ad allenare grandi piazze dopo aver fatto poca gavetta. Per Ulivieri “conta sempre il giudizio del campo. Chi è stato un grande calciatore può godere di alcuni vantaggi. Però, se perde 5 partite non è più un campione del mondo ma un tecnico che non riesce a ottenere risultati. I grandi calciatori devono essere bravi a capire che le giocate che a loro riuscivano con semplicità non sono comuni a tutti i giocatori”.