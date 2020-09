Ulivieri: "Il Napoli ha una caratteristica perfetta per cambiare modulo"

Renzo Ulivieri, Presidente Associazione italiana allenatori calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono sempre stato fissato con la variabilità dei moduli. Bisogna sempre avere un modulo di base ma il modulo può cambiare a partita in corso. Il 4-3-3 è un modulo che serve per arrivare prima al vertice basso della squadra avversaria. Tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 cambia il vertice basso o alto della tua squadra. Non si può passare da un modulo ad un altro senza calciatori che siano flessibili, che si adattano. Il Napoli non ha problemi di questo genere. La volontà di Gattuso è quella di sviluppare un possesso palla più alto possibile, per cercare di occupare spazio nella metà campo avversaria. Se c’è un giocatore che quando si perde la palla, alza gli occhi al cielo, non puoi fare nulla. Devi entrare nella mente del giocatore, quando perde la palla, deve ripartire per recuperarla. Riapertura degli stadi? In questo momento è difficile, poi magari tra 15 giorni, studiando la cosa, si possa pensare anche ad un’occupazione delle tribune uno ogni quattro, per cercare di far ripartire questo calcio, regolando l’accesso. Qualcosa si dovrà pur fare”.