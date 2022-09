Ulivieri: "La svolta del Napoli è stata chiudere con il passato e le situazioni in sospeso"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori (AIAC) è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori (AIAC) è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte: "Nel Napoli primo in serie A e in Champions ha tanti meriti Luciano Spalletti, soprattutto perchè ha consigliato questo cambiamento, necessario, iniziando un nuovo corso. Il Napoli ha sostituito calciatori magari stanchi del Napoli, perchè a fine ciclo, con ragazzi forti ed entusiasti. La rosa del Napoli è oggi più fresca, ci sono meno problemi nella gestione della squadra. A cosa mi riferisco? Lo scorso anno c'era sempre qualcosa in sospeso, c'erano dei contratti da rinnovare o meno e questo può aver pesato. Il Napoli di oggi è una squadra serena che ha entusiasmo".

Sulla gara di ieri col Milan: "E' stata una grande partita giocata bene da due squadre molto moderne, europee. il Milan ha creato di più, il Napoli è stato attento e concentrato e alla fine ha vinto, perchè è stato essenziale. In ogni caso per me il Milan e il Napoli si contenderanno sino alla fine lo scudetto. Nel calcio di oggi non si può giocare in un solo modo, non è sufficiente. Nella costruzione delle squadre serve flessibilità, nella tecnica, nella tattica e anche dal punto di vista atletico: se il Napoli di Spalletti è camaleontico è, dunque, solo una virtù".