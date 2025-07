Ulivieri: "Lucca? Conte sa bene quanto conti avere una rosa di italiani"

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori è intervenuto durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni: “Ndoye è molto forte, però non è detto che la trattativa vada a buon fine con il Bologna, il Napoli ha bisogno di fare un cambiamento radicale. L’anno scorso la rosa era adatta al campionato. Oggi bisogna pensare che gli impegni sono raddoppiati. Il Napoli sa che deve avere una rosa più ampia aumentando al qualità. Lucca? Avere una base di calciatori italiani è una scelta che ti fa proseguire a lungo e Conte queste dinamiche le conosce benissimo”, le sue parole a Kiss Kiss Napoli.

