Ulivieri: "Mi aspetto un Napoli aggressivo sin da subito come a Torino"

A Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal', è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC: "Nella gara d’andata il Napoli ha sofferto il pressing dell’Inter? Mi aspetto che il Napoli tenti di rovesciare questa situazione, ossia essere lui aggressivo sin da subito come a Torino contro la Juve. L’Inter non è in un periodo brillantissimo e il Napoli ne potrebbe approfittare.

Si può dire che Inzaghi sbaglia i cambi? No, c’è una logica in questo. E’ molto prudente e alle volte teme l’espulsione. Se poi vinci e in 5 prendi due gol puoi pensare che l’allenatore sbaglia i cambi, ma non è così.

Anguissa in campo dall’inizio? Non lo so, sono valutazioni che farà Spalletti come è sempre molto attento a fare ogni volta.

Sfida scudetto? Secondo me si, con il Milan sono le squadre che lottano per il titolo. Il campionato ormai è tra Milano e Napoli”.