Ulivieri si sbilancia: "Il Napoli ha già vinto lo scudetto”

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, è stato intervistato da TMW a margine della presentazione del libro "Allenatori d'Italia": "Sono 90 di storia di allenatori che hanno fatto la storia. Allenatore italiani e stranieri che hanno allenato in Italia: una storia di tante realtà di quello che è stato il nostro movimento".

Italiano con la Fiorentina ha cambiato qualcosa. Ieri però a San Siro ci sono state tante polemiche arbitrali

"Ha fatto vedere un grande calcio, ha cambiato qualcosa dimostrando una certa flessibilità ma i concetti sono sempre quelli: pressing alto, invadere l'area di rigore con tanti uomini rischiando di esporsi al contropiede. Lo scorso anno mi sono divertito con la Fiorentina e mi diverto anche quest'anno. Le polemiche arbitrali? È stato un errore non dare il rigore alla Fiorentina".

Spalletti quest'anno può vincere lo scudetto?

"Lo ha già vinto, visti i punti di vantaggio che ha il Napoli. A gennaio ripartirà un campionato nuovo, lui in ripartenza è sempre bravo. Ha messo su una grande squadra, si vede tanto dello Spalletti moderno ma anche del vecchio Spalletti".

Chi sono i giovani allenatore che l'hanno più impressionata?

"Ce ne sono tanti. Io sono tifoso di tutti quelli che escono da questa scuola. È il nuovo che avanza, sono contento".

Mourinho e la presa di posizione su Karsdorp?

"Mourinho è bravissimo a gestire le difficoltà, riesce a distogliere l'attenzione dai problemi reali della squadra. Poi che Karsdorp non lo abbia soddisfatto, è certo".

Lei cosa avrebbe fatto con Nico Gonzalez se lo avesse visto tirare indietro la gamba per non rischiare i Mondiali?

"Non lo so, oggi sarei stato più riflessivo. Ai miei tempi sarei stato meno pacato. Cessione gennaio? È un giocatore molto bravo, ci sta che un giocatore possa pensare al Mondiale. Se viene preso per il verso giusto, renderà tutto quello che ha fatto mancare in questo periodo. Io lo terrei".