Ulivieri sicuro: "Spalletti condividerà scelte di ADL. Ha allenato campioni e giovani"

Renzo Ulivieri, ex allenatore del Napoli, parla a Marte Sport Live: “Spalletti quanto può incidere sul Napoli? Lui è un allenatore sia da bosco che da riviera. Si sa districare in qualsiasi tipo di situazione e con qualsiasi squadra. Ha allenato giocatori di classe ma anche giovani importanti. Condividerà le scelte di De Laurentiis e ne sarà interprete importante. Belgio-Italia? Vedremo se loro avranno assenze importanti. In qualsiasi modo sia direi che l’Italia abbia bisogno di una grande prestazione”.