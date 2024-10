Ulivieri: "Turnover? Non cambia nulla, con Conte chi gioca sa cosa fare"

Renzo Ulivieri, ex allenatore del Napoli e attuale presidente dell'AssoAllenatori, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Turnover con il Lecce? Credo che Conte lo applicherà, anche se questa è una fase della stagione in cui i calciatori ricercano la migliore condizione fisica e la partita è il momento più allenante in assoluto. Il turnover non andrà ad intaccare gli equilibri della squadra perché Conte prepara i movimenti in settimana, le distanze tra i reparti, quindi chi giocherà saprà già cosa fare in campo.

Neres-Ngonge al posto di Politano-Kvara? Hanno caratteristiche diverse e, qualora Conte decidesse di schierare il Napoli così, si troveranno equilibri già provati. Squadre italiane 'bruttine' in Europa? L’avvio di campionato è stato bello, con le piccole che hanno messo in difficoltà le grandi. Il passo indietro dal punto di vista del bel gioco c’è stato nelle ultime 2-3 giornate”.