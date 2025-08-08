Un consiglio a Conte? Sacchi: "Il calcio è pressione, basta difesa e contropiede!"

L'ex allenatore del Milan ed ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Arrigo Sacchi, è intervenuto nel corso del programma di Canale 9 "Il Ritiro di Mattina" ed ha parlato del Napoli Antonio Conte. Queste le sue parole a testimonianza della stima che nutre nei confronti del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Sacchi porta d'esempio un ricordo: "Accettai di andare al Milan su invito di un grande presidente, Silvio Berlusconi, che era grande come il presidente Aurelio De Laurentiis". Sullo stesso De Laurentiis, Sacchi spiega: "Aurelio come Berlusconi ha la sua storia, la sua visione e il suo stile che vengono prima ancora della squadra".

Parlando di Diego Armando Maradona poi, Sacchi svela un aneddoto legato all'ex fuoriclasse argentino: "Il Napoli di Maradona lo conoscevo molto bene. Maradona mi ha chiesto diverse volte di allenare il Napoli. Mi diceva: 'Se verrà qui ad allenare il Napoli partirà sempre con due goal di vantaggio: uno lo faccio io e uno il centravanti'. Ma io andai al Milan".

Poi ha parlato anche dell'attuale tecnico dei partenopei, Antonio Conte: "Ho una grande fiducia in lui, lo conosco da quando era un ragazzino, l’ho convocato in Nazionale, gli voglio bene. Un atleta sempre pronto, un amico, un grande allenatore. Un consiglio? Bisogna accettare che il calcio vada interpretato come pressione. Basta difesa e contropiede”.