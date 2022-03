Urban: "Nelle partite importanti il Napoli pare avere il braccino del tennista"

Chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Alberto Urban, ex calciatore del Genoa e dell'Avellino.

TuttoNapoli.net

Chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Alberto Urban, ex calciatore del Genoa e dell'Avellino: "La salvezza per i rossoblù è difficilissima - dice - Blessin comunque ha cambiato molto, la squadra lotta e vedo anche senso d'appartenenza. E questo viene riconosciuto dai tifosi. Ma non basta, perchè contro squadre come Empoli, Salernitana, Venezia e Udinese doveva far punti perchè ora affronta l'Atalanta e sarà dura. I bergamaschi hanno un potenziale incredibile e escono ricaricati dalla vittoria in Europa. Hanno dimostrato di essere tornati la squadra di prima. E' una formazione, il Genoa, che fa fatica a segnare pur arrivando in zona gol. Ci vorrebbe una vittoria clamorosa con l'Atalanta per riaccendere la speranza ma è dura".

Poi sul discorso scudetto: "Vedo l'Inter, è una squadra compatta, di qualità e fisica. Ha qualcosa in più delle altre. Ma il campionato si giocherà sul filo dell'equilibrio. Il Napoli invece ha perso un'occasione per tornare davanti. Forse nelle partite importanti viene a mancare, pare avere il braccino del tennista. E' la mentalità che conta, le squadre vincenti hanno giocatori che hanno vinto e sono abituati a farlo ma ottenuta una vittoria se la dimenticano un secondo dopo e pensano a quella successiva".