Ursino: “Alla Fiorentina serve un difensore alla Kim per il salto di qualità”

Beppe Ursino, direttore sportivo, ha parlato di alcuni temi relativi alla Fiorentina ai microfoni di Firenzeviola.it.



Cosa manca alla Fiorentina per il salto di qualità?

"A questa squadra serve più equilibrio, soprattutto in difesa. Con un po' di equilibrio la Fiorentina potrà lottare per il vertice. Quest'anno ci sono squadre che devono fare il salto di qualità, tra queste metto la Fiorentina. Italiano lo seguo da tanto, è molto bravo, ma deve migliorare nella cura della fase difensiva. Poi certo, serve qualità anche negli interpreti e forse in difesa manca qualcosa. Guardate cosa è successo a Napoli con Kim, è un giocatore che ha cambiato tutto. Lì serve un giocatore rapido e forte, magari anche mancino di piede".