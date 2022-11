Ursino: "Premio meritato da Massara e Maldini, ma Giuntoli lo vincerà il prossimo anno!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Ursino, dirigente sportivo

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Ursino, dirigente sportivo: "Non sono rimasto sorpreso dal premio a Massara-Maldini, il Milan ha fatto cose straordinarie col budget e ha vinto anche lo Scudetto. Pazienza per Giuntoli, Cristiano tanto lo vincerà il prossimo anno (ride ndr)... È un fuoriclasse del suo mestiere, quest'anno ha fatto cose straordinarie. Kim è stato un vero capolavoro, non credevo potesse impattare già così bene il calcio italiano. È stato un acquisto straordinario, nonché una vera sorpresa. Il grande merito di Giuntoli è avere intuito per talento. E poi è uno che lavora come si lavora in una grande squadra, d'accordo sempre con l'allenatore e le sue richieste. Tutto il suo gruppo di lavoro e tutto il gruppo del Napoli hanno fatto cose straordinarie.