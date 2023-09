Uruguay, Olivera: “Mesi difficili, non ci aspettavano di uscire dai Mondiali ai gironi”

Il terzino del Napoli Mathías Olivera è arrivato in Uruguay per gli impegni della sua Nazionale di qualificazione ai prossimi mondiali contro il Cile e l'Ecuador.

Il terzino del Napoli Mathías Olivera è arrivato in Uruguay per gli impegni della sua Nazionale di qualificazione ai prossimi mondiali contro il Cile e l'Ecuador. L’ex Getafe ha parlato ai microfoni di Espn partendo dai colloqui avuti con l'allenatore della Celeste Marcelo Bielsa: “Abbiamo avuto una serie di colloqui via Zoom dove mi ha mostrato alcune partite e mi ha spiegato ciò che vuole da me. Questa settimana cercheremo di lavorare e applicare in campo ciò che vuole l'allenatore”.

Sull’assenza di Luis Suárez e Edinson Cavani dalla lista dei convocati: "Sono due grandi della storia dell'Uruguay e cercheremo di difendere la nazionale come l'hanno difesa loro".

Sulla possibilità di giocare di nuovo in difesa con Matías Viña: "Ho già giocato con Matías nelle giovanili della Nazionale e anche nella prima squadra, quindi vedremo cosa deciderà l'allenatore".

Olivera conclude: “Vengo con un’enorme voglia per provare a conquistare subito i tre punti. Sono stati mesi molto difficili per l’Uruguay a causa dell’eliminazione dal Mondiale. Molti giocatori avevano grandi speranze, invece siamo stati eliminati al primo turno. Ora dobbiamo iniziare nel modo migliore possibile”.