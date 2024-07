Vacca: "Con Gilmour e Lobotka insieme il Napoli terrebbe palla per 90'"

Antonio Vacca, calciatore, che ha lavorato anche con Roberto De Zerbi, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno? E’ perfetto per il Napoli, entrambi hanno fatto un affare ad unirsi. Gilmour del Brighton? E’ un giocatore strepitoso, vedo molta somiglianza con Lobotka. Non so come Conte possa sfruttarlo, ma per un centrocampo a due è perfetto. Lui e Lobotka potrebbero tener palla per tutti i novanta minuti. Sono per la qualità e se avessi a disposizione due calciatori così li farei giocare insieme.

Mazzocchi? Con Pasquale siamo amici, lo conosco molto bene. Ho giocato con lui e vinto insieme a Parma ed a Venezia. E’ un ragazzo che ha fatto tanti sacrifici ed ora merita di giocare con continuità. Conte è l’allenatore giusto per uno come lui”.