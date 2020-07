Vacilla il record napoletano di Higuain, CR7: "Non ci penso, voglio vincere lo scudetto"

Cristiano Ronaldo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulla Lazio decisa da una sua doppietta: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che stava facendo un campionato buono. Avevamo un'occasione di vincere in casa e abbiamo giocato bene, sono molto contento e il vantaggio è buono".

Sei il primo giocatore che ha segnato almeno 50 gol in Premier League, Liga e Serie A.

"I record sono sempre importanti. E' più importante la vittoria della squadra".

30 gol in Serie A. Il record è di Higuain con 36.

"Non sono preoccupato per questo, io sto aiutando la squadra a vincere. I gol sono un processo naturale, è importante vincere il campionato".

Ora la Champions?

"Dobbiamo migliorare sempre. Mancano quattro partite e sappiamo che la Serie A è un campionato difficile. Dobbiamo vincere. La squadra sta giocando bene".