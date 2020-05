Vagheggi allontana Everton dal Napoli: "A parità di offerte preferirebbe la Premier alla Serie A"

Il procuratore sportivo Claudio Vagheggi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito al calciatore brasiliano Everton e su Allan: "Everton è un giocatore molto forte, Giuntoli lo conosce bene. Non è così scontato che vada al Napoli, so di interessi di club inglese, a parità di offerte credo preferisca la Premier. Il Napoli deve fare 2-3 cose sul mercato, ha già una rosa competitiva.

Allan? Un giocatore come Allan se il Napoli chiede 80 mln c'è qualcosa che non va. Le valutazioni sono cambiate rispetto all'anno scorso, non si può chiedere lo stesso prezzo. Il Napoli sta facendo una strategia per un altro lavoro, non per il calcio. L'Everton può essere interessato al calciatore, ma non alle cifre che vuole il Napoli".