Valcareggi consiglia ADL: "Accontenta Insigne! Fa la differenza, è la perla del Napoli"

Furio Valcareggi, noto agente, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Presidente, devi accontentare Insigne! Questo è un calciatore che fa la differenza, anche contro il Verona ha fatto un paio di cose che somigliano a un capolavoro. I difensori ti fanno pareggiare, lui ti fa vincere le partite. Insigne non può non giocare nel Napoli, deve assolutamente giocare nel Napoli. Non vedo perché De Laurentiis debba togliere la perla di questa squadra che è Lorenzo".