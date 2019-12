Valcareggi: "Gattuso sa di calcio ed ha cervello. Insigne? Bisogna parlare con lui e Raiola..."

Furio Valcareggi analizza tanti temi legati al campionato e al mercato ai microfoni di Tmw, soffermandosi anche su Rino Gattuso. "Lo conosco da tanti anni, però quando si parla di lui bisogna ricordarsi che non lo si prende da giocatore ma da allenatore. La grinta si trasmette male ai giocatori. Come tecnico è migliorato moltissimo, è equilibrato, sa di calcio e ha cervello. Però se un calciatore non ha grinta non gliela può infondere. Il caso Insigne? Parlerei con lui e Raiola e gli chiederei se vuole restare o no. E' un discorso simile a quello di Chiesa a Firenze.