Valcareggi: "Mendes a Firenze voleva portare solo suoi giocatori, ma non si può fare"

Furio Valcareggi, procuratore sportivo, parla a Marte Sport Live: “Gattuso? Firenze è tutta contro la società e a favore di Rino. Credo che ci sia un evidente conflitto di interessi. Perché se è vero che Rino vuole solo giocatori di Mendes questo è un aut aut anche inaccettabile. Mendes è il suo agente e di tanti altri giocatori importanti ma non può venire qui a Firenze e dire di prendere solo i suoi: nessuna società al mondo avrebbe accettato un diktat del genere. Io sono amico di Walter Mazzarri da una vita ma non sono il suo procuratore e non posso esserlo perché gli allenatori non possono averne. E’ successo un gran casino. Do un consiglio agli allenatori: non bisogna portare mai i giocatori dell’anno prima, perché se fanno male poi si hanno problemi. Al momento io sono dalla parte della società ma la città è dalla parte di Gattuso”.