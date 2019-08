Valcareggi su Icardi: "Il Napoli ha tessuto bene i rapporti con Wanda..."

L'agente di mercato Furio Valcareggi è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Gli errori arbitrali di Fiorentina-Napoli? “Ci vuole un bagno di umiltà per questi arbitri che sbagliano anche con il Var. Dovrebbero andare ad allenare in Serie C per un po’ di tempo. Devono pagare per gli errori che hanno commesso”.

Il giro degli attaccanti tra Icardi, Dybala e Higuain. "Higuain ha dimostrato a Parma di essere il compagno ideale per Cristiano Ronaldo. Dybala non credo andrà in Italia, il Napoli invece ha tessuto molto bene i rapporti con la signora Icardi: l’attaccante potrebbe vestire la maglia azzurra. È immorale per la Juventus cercare una punta dal mercato, con tutti gli attaccanti che hanno. Dybala è un talentoi puro naturale, Higuain può garantire venti gol. So per certo che i bianconeri hanno provato a prendere Neymar ma non ci sono riusciti, anche perché Ronaldo non era intrigato nell'avere il brasiliano in squadra".