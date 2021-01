Valcareggi su Milik: "Era il sogno della Fiorentina ma andrà alla Juve"

Furio Valcareggi, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sui temi di mercato: “Quest’estate Milik era un sogno di Firenze che resterà irrealizzabile, perché il polacco ha già un accordo con la Juve. A fine anno se la Juventus non terrà Morata allora Milik andrà ai bianconeri. A Milik non frega niente degli Europei, è giovane, giocherà i prossimi. Alla Juventus guadagnerà sui 5 milioni più bonus, a queste cifre la Fiorentina non può gareggiare. Escluderei la pista Marsiglia se fossi in lui.

Scamacca alla Juve? Quando portai Giaccherini alla Juve, mi chiamo Andrea Agnelli e mi portò nella sua stanza chiedendomi se Emanuele era un calciatore da Juve. Gli risposi che il problema non era essere da Juve ma giocarci contro. Scamacca è certamente all’altezza dei bianconeri, ma Milik ha qualcosa in più e sono sicuro che sarà il prossimo centravanti bianconero.

La Fiorentina si riprenderà? Con Prandelli siamo in ottime mani. E’ un grandissimo allenatore, ama la Fiorentina e ha già capito tutto. Occhio che Callejon sta tornando lui”.