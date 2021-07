Valdifiori: "Ho sentito Petagna e Mario Rui, sono carichi e mi hanno detto una cosa su Spalletti"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, attualmente al Pescara, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Zielinski è un calciatore che ama di più giocare dietro l'attaccante che a centrocampo perché ha grande qualità e può innescare gli avanti esterni o centrali. In un centrocampo a due non ha mai giocato. Lobotka? L'ho visto in televisione, è un giocatore grintoso, gioca bene con la palla uno-due tocchi, anche lui è un gran giocatore. Ho sentito Petagna, è molto carico. Anche Mario Rui. E tutti mi hanno detto che stanno lavorando bene, che Spalletti ha dato già una bella impronta".