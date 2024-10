Valdifiori: "Il Napoli è lì anche perché Lobotka gira al massimo, è insostituibile"

L'ex azzurro Mirko Valdifiori ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lobotka sta facendo cose incredibili, gli apprezzamenti di Fabregas saranno stata una gran gratificazione. E’ sotto gli occhi di tutti, è tornato il Lobotka dello scudetto e se il Napoli è lì è anche perchè Lobotka gira al massimo. Quando si abbassa tra i due centrali difensivi è per avere più ampiezza e per costruire il gioco con tre uomini in difesa per poi andarlo a sviluppare sulle fasce. E’ insostituibile, poi se la squadra gira al massimo ogni giocatore rende di più.

Lukaku? Se sta bene sposta gli equilibri e lo ha sempre dimostrato.

Conte? E’ un gran lavoratore, trasmette carattere e non ti fa mai sentire appagato. Non farà calare l’attenzione del gruppo, solo così si ottengono grandi risultati. Giocare alle 12.30? Si fa più fatica se fa caldo, ma ad ottobre non c’è quel caldo lì, cambia solo il pranzo che vien fatto al posto della colazione”.