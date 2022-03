Valdifiori: "Mertens ama Napoli e deve rimanerci a vita. Il nome del figlio è un atto di fede"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens da tanti anni dimostra l'amore per Napoli, con tanti piccoli gesti. Chiamare il figlio 'Ciro' è un atto di fede. Spero che possa continuare a Napoli, per quello che ha fatto se lo merita. E spero che possa segnare con l'Atalanta e dedicare il gol al figlio. E poi spero anche che resti al Napoli".