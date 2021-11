Valdifiori: "Quel Juve-Napoli con gol di Zaza cambiò la nostra storia, mi brucia ancora!"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Quel Juve-Napoli con il gol di Zaza mi brucia ancora. Da quella partita in poi è cambiata la nostra storia. Se avessimo pareggiato chissà forse sarebbe cambiato il nostro destino. Avevamo un momento di adrenalina, nessuno si aspettava quel nostro campionato. La testa del calciatore si fa condizionare, a livello mentale gli episodi influiscono. Se avessimo pareggiato a Torino poi con l'Udinese avremmo fatto una partita diversa".