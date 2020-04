Valencia, Florenzi su Manolas: "Ognuno fa ciò che vuole della sua carriera, gli auguro il meglio"

Bellissima video-intervista realizzata dalla redazione di Sky Sport ad Alessandro Florenzi, ex Roma e attuale esterno del Valencia. Tra le tante domande spazio anche ad una riflessione sugli addii di Manolas e Pjanic "Penso che uno possa provarci a far rimanere un compagno. Lo fai in primis perché sai che è un giocatore forte e vuoi che rimangano con te. Ognuno ha il suo percorso e fa quello che vuole della sua carriera. Con Manolas o con Pjanic il rapporto non è cambiato e mai cambierà. Quello che hai vissuto insieme a quei giocatori lo porti per tutta la carriera. Posso solo augurargli del bene"