Valentini: "Insigne può rinascere in Nazionale, non sarebbe la prima volta"

Antonello Valentini, ex direttore generale della Figc e per anni responsabile della comunicazione della Nazionale, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il talento di Insigne è fuori discussione. Ho vissuto quasi 30 anni con la Nazionale e ho visto alcuni calciatori che vivevano momenti negativi nel proprio club e che arrivati in Nazionale trovavano gli stimoli per far bene, rinascevano. La Nazionale a volte può essere una cura da questo punto di vista, a maggior ragione ora che non ci sono assilli di risultati. Insigne deve rilanciarsi in Nazionale, tante volte chi l'ha fatto poi è tornato al club e ha fatto di nuovo bene. Meret e Di Lorenzo? Di Lorenzo si è affermato negli ultimi tempi e credo che sarà utilizzato da Mancini, che alternerà i terzini. E la stessa cosa vale per Meret, un portiere che deve migliorare e potrebbe scendere in campo in una delle due partite".