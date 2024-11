Vanderson: "Io accostato al Napoli? Mi fa piacere e apprezzo molto la Serie A"

Vanderson, esterno brasiliano del Monaco, in estate era stato accostato al Napoli. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole e la sua risposta alla classica domanda di mercato sulle voci che lo volevano vicino a club italiani: "Mi fa piacere. Significa che sto lavorando nel modo giusto. Ma ho un lungo contratto qui e sono concentrato sul Monaco. Serie A? Mi piace molto e la seguo da sempre per via dei tanti brasiliani. E' un campionato difficile, tattico, aspetto che amo molto".