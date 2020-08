Varriale: "A Barcellona ci vorrà la partita perfetta. Insigne in campo se al 100%"

Si avvicina Barcellona-Napoli, nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rai, Enrico Varriale, queste le sue considerazioni: "E' la partita più importante dell'estate per il Napoli e per i suoi tifosi. C'è grande attesa per una sfida affascinante e difficile, ma il Napoli ha le sue carte da giocare.

Ci vorrà una partita perfetta, e vero che il Barcellona non sta vivendo un buon momento e ha qualche problema di troppo nello spogliatoio, ma in una gara così importante le grandi squadre si ricompattano. Poi i blaugrana nelle loro fila hanno dei fuoriclasse. Sarà molto importante avere Insigne dal primo minuto e al 100%. Nessun allenatore rischierebbe di mandare in campo un giocatore non al meglio. Lorenzo era tra i più in forma, utilissimo sia nella fase offensiva che difensiva, se avrà una buona condizione fisica, sarà un'arma un più. Credo che alla fine Gattuso dovrà decidere se schierare Insigne sentendo l'opinione del calciatore. Avere tre squadre italiane ancora in ballo per la Champions e due agli ottavi di Europa League è di grande prestigio. Sarebbe molto importante per il nostro Calcio e per il nostro Paese arrivare alle Final Eight in entrambe le competizioni"