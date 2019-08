Varriale assolve Milik:: "L'anno scorso ha fatto venti gol, non sono proprio pochi..."

Queste le parole di Enrico Varriale, direttore di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io credo che il Napoli debba fare una sola cosa, seguire le indicazioni di Ancelotti. Quest'anno metterà in campo il suo Napoli, rispetto all'anno scorso vuole mettere in campo il suo Napoli, molto più verticale con giocatori abili ad agire tra le linee. Si parla di Milik come un giocatore che non sa fare gol, l'anno scorso se ha fatti venti e non sono proprio pochi".