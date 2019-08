Varriale: "Beffa atroce per il Napoli! Partita incredibile, ottimo Orsato"

Queste le parole di Enrico Varriale, giornalista di Rai Sport, che ha commentato su Twitter la sconfitta del Napoli per mano della Juventus: "Incredibile partita a Torino. Per un'ora la Juve domina segna 3 gol e colpisce 2 legni. Poi in un quarto d'ora il Napoli la rimette in equilibrio prima di una beffa atroce nel recupero con autogol di Koulibaly, l'uomo che firmò la vittoria 1 anno e mezzo fa. Ottimo Orsato".

Incredibile partita a Torino.X un'ora @juventusfc domina segna 3 gol e colpisce 2 legni. Poi in un quarto d'ora @sscnapoli la rimette in equilibrio prima di una beffa atroce nel recupero con autogol di @kkoulibaly26 l'uomo che firmò la vittoria 1 anno e mezzo fa.Ottimo Orsato. — enrico varriale (@realvarriale) August 31, 2019