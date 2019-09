Varriale: "Ci vorrà un super Napoli contro questo Liverpool. Letale perdere palla in uscita..."

A Radio Marte è intervenuto Enrico Varriale, giornalista Rai che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Nel calcio le tradizioni fanno paura e Insigne è la bestia nera del Liverpool e soprattutto di Klopp. Insigne deve fare una grande prova contro la squadra più forte di questo momento, ci vorrà un super Napoli stasera al San Paolo.



Calcoli nel girone? L'appuntamento di stasera è troppo importante, una vittoria contro i campioni d'Europa darebbe un'autostima incredibile. Ancelotti ha detto una cosa molto interessante in conferenza, la mancata qualificazione dell'anno scorso in un girone ritenuto impossibile ha condizionato poi la squadra in tutta la stagione Credo che sia giusto fare dei conti nel girone ma è giusto anche giocarsi la stasera la partita sfruttando il fattore campo



Fase difensiva? Il Napoli deve evitare di perdere la palla in ripartenza come successo troppe volte in questa stagione. Koulibaly già contro la Sampdoria ha dimostrato di essere in ripresa dal punto di vista della condizione. Con il Liverpool, Il Napoli dovrà dare il meglio di se in tutte le fasi e si deve portare a zero il numero di sbagli perchè i Reds hanno tanti giocatori che possono fare male. Sono fiducioso di una buona prova degli azzurri".