Varriale: "Come si dice tiraggiro in georgiano? Il fantastico Kvara diventa capocannoniere in A"

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha commentato su Twitter il poker del Napoli rifilato al Monza: "Come si dice tiraggiro in georgiano? Lo sa bene il fantastico Kvara,che conquista il Maradona con una splendida doppietta e diventa capocannoniere della serieA. Netto il 4-0 del Napoli sul Monza. A segno pure Osimhen e Kim Minjae in una gara dominata da Spalletti".