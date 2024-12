Varriale: “Conte convinto della crescita del gruppo, è il vero discorso che ha impostato”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale: "Bisogna chiedere al Napoli di confermare l’ottimo rendimento che sta avendo in questo campionato, la sensazione di solidità che sta dando la squadra di Conte è secondo me da sottolineare in positivo come quello che dice in conferenza stampa. Quando, come ieri, lo vedi particolarmente convinto della crescita del gruppo, il vero di discorso che Conte ha impostato da quando è diventato allenatore del Napoli è quello di far crescere tutto il gruppo, che sta crescendo. A Udine la cosa più importante vista è stata quella di riuscire a dare una risposta in un momento non semplice dopo le due sconfitte con la Lazio, nel secondo il Napoli ha reagito da grande squadra. Questo al di là dei singoli, è la cosa che fa più ben sperare sulla squadra azzurra.

Juan Jesus troppo criticato? Oggettivamente dopo l’anno dello scudetto c’è stata la stagione negativa dell’anno scorso e Juan Jesu come gli altri non ha reso. Siccome Conte non dà molte possibilità di fare polemiche, qualche volta bisogna montare anche un po’ dei casi. Sono stati messi in discussione prima Lukaku e poi Kvara, adesso c’è il dualismo Kvaratskhelia e Neres. Sulla scelta di Juan Jesus io non nutrivo molti dubbi, perché Conte vede tutti i giorni e i giocatori in allenamento. Sicuramente traspare che Rafa Marin non è entrato proprio nel cuore del tecnico, non lo valuta ancora pronto. Non dimentichiamoci che oggi al Napoli manca Buongiorno, un uomo importante che ha fatto anche crescere il proprio partner Rrahmani. Ma credo che Juan Jesus farà bene perché sarà sicuramente stato catechizzato da Conte. Juan Jesus è un giocatore di esperienza, non ha le caratteristiche per fare il titolare in una squadra come il Napoli ma può fare una mano.

Il Genoa di Vieira? Sono stato abbastanza sorpreso quando è stato allontanato dalla panchina del Genoa Gilardino che aveva fatto molto bene. Però Vieira ha messo un po’ a posto le cose soprattutto nella fase difensiva, per ora è ancora imbattuto. Il Napoli avrà un po’ di difficoltà a scardinare la difesa rossoblù, essendo molto solida. Ma il Napoli ha gli strumenti per farlo, facendo attenzione a Pinamonti che già altre volte ha fatto gol agli azzurri quando giocava all’Empoli. Se gioca il Napoli di Udine, credo che il risultato possa essere centrato dalla squadra di Conte”.