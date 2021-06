Varriale: "Di Lorenzo ormai titolare a tutti gli effetti e una cosa lo dimostra"

Enrico Varriale, vice-direttore di Rai Sport, si è soffermato sui calciatori del Napoli in Nazionale nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Di Lorenzo sta facendo un grande Europeo ed è considerato un titolare a tutti gli effetti e lo dimostra il fatto che contro il Galles abbia riposato. Merita l'investitura di Mancini, con l'Austria è stato tra i migliori in campo. Insigne? E' stata una partita complicata per lui quella contro l'Austria, aveva fatto meglio nelle prime due partite del girone".