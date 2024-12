Varriale difende Lukaku: "Altro che statico! Con Roma e Torino ha creato spazi e occasioni da gol"

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Lukaku nelle ultime due settimane è stato tutto fuorché statico. Sia con la Roma che contro il Torino ieri ha fatto movimento e ha creato spazio per i compagni, ha creato occasioni da rete come il colpo di tacco sventato con una parata straordinaria di Mlinkovic-Savic.

Io su questo discorso delle critiche individuali francamente ci starei anche poco. Ieri la fase difensiva è stata meno perfetta del solito, perché Buongiorno è stato il meno preciso, essendo anche lui un essere umano e avendo anche lui delle emozioni di giocare nello stadio dove è stato tanti anni. Questo lo ha un pochino condizionato, ma lui è un punto di forza assoluto del Napoli e lo sarà per tutto il campionato e per lungo tempo. Quando però ti succede magari di avere queste emozioni, può succedere che qualche intervento lo sbagli o non sei troppo preciso. Per esempio la prima occasione del Torino capitata ad Adams, è stato sicuramente un errore di valutazione di Buongiorno. Però la forza del Napoli è proprio questa: anche quando ci sono contingenze di un certo tipo, il Napoli si lascia scalfire pochissimo".