Varriale elogia ADL: "Sottoscrivo anche le virgole! Regole nel calcio mai rispettate"

Così su twitter il giornalista Rai, Enrico Varriale, commentando il comunicato diramato dal club partenopeo

"Da sottoscrivere anche le vigole di questo comunicato di Aurelio De Laurentiis. Il problema va al di là di Spalletti e riguarda regole e principi del calcio italiano, troppo spesso disattesi. Concetti che avevo già espresso nel mio tweet di ieri". così su twitter il giornalista Rai, Enrico Varriale, commentando il comunicato diramato dal club partenopeo e firmato dal presidente del Napoli.

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora più importanti)